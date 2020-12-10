Никас Сафронов поздравил RT с 15-летием

Художник Никас Сафронов поздравил телеканал RT с 15-летием.

«Знаете, это удивительно, что это начиналось как сольная история, сейчас это такой международный хор», — заявил он.

По словам художника, люди с удовольствием смотрят канал.

«Богатая, культурная, высокообразованная страна, которую пытаются всё время очернить. И вот спасибо RT, которому сегодня 15 лет исполняется, и они славно поработали — всё время для мира делают объективную правду, то есть люди должны знать две стороны медали», — отметил Сафронов.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова поздравила RT с 15-летием, отметив, что телеканал не нуждается в дополнительных определениях.