Никас Сафронов поздравил RT с 15-летием
«Знаете, это удивительно, что это начиналось как сольная история, сейчас это такой международный хор», — заявил он.
По словам художника, люди с удовольствием смотрят канал.
«Богатая, культурная, высокообразованная страна, которую пытаются всё время очернить. И вот спасибо RT, которому сегодня 15 лет исполняется, и они славно поработали — всё время для мира делают объективную правду, то есть люди должны знать две стороны медали», — отметил Сафронов.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова поздравила RT с 15-летием, отметив, что телеканал не нуждается в дополнительных определениях.