В Удмуртии прокомментировали ситуацию с COVID-19

За сутки в Удмуртии выявили 202 случая COVID-19, заявили в региональном оперативном штабе.

Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин».

Выписан 131 пациент. На лечении находятся 3165 человек, в том числе 194 в тяжёлом состоянии.

Также стало известно, что в Челябинской области зафиксировали 297 случаев коронавируса за последние 24 часа. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на оперштаб.

С начала пандемии выявлены 29 649 заболевших. В настоящее время в стационарах лечится 9591 пациент.

Выздоровели за сутки 426 человек, всего — 19 007.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области планируют открыть 23 пункта вакцинации от COVID-19.