Военкор Александр Коц назвал RT явлением в мировой журналистике
«RT сегодня — это явление не только в отечественной, но и в мировой журналистике. И это, наверное, уже бренд. Причём бренд не лубочный — не балалайка, водка, матрёшка. А это всё-таки бренд уровня Калашникова, «КАМАЗ-мастера», ракеты «Союз», — сказал военкор.
По его словам, это «бренд, который знают все в мире, который у всех на устах, который нельзя не замечать, с которым приходится считаться и который многие на Западе почему-то очень боятся».
Ранее кинорежиссёр Карен Шахназаров в поздравлении RT отметил, что телеканал приобрёл удивительное влияние и популярность за счёт принципиальной позиции, которую занимает.