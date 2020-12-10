Военкор Александр Коц назвал RT явлением в мировой журналистике

Военный корреспондент издания «Комсомольская правда» Александр Коц поздравил RT с 15-летием, назвав телеканал явлением в мировой журналистике.

«RT сегодня — это явление не только в отечественной, но и в мировой журналистике. И это, наверное, уже бренд. Причём бренд не лубочный — не балалайка, водка, матрёшка. А это всё-таки бренд уровня Калашникова, «КАМАЗ-мастера», ракеты «Союз», — сказал военкор.

По его словам, это «бренд, который знают все в мире, который у всех на устах, который нельзя не замечать, с которым приходится считаться и который многие на Западе почему-то очень боятся».

Ранее кинорежиссёр Карен Шахназаров в поздравлении RT отметил, что телеканал приобрёл удивительное влияние и популярность за счёт принципиальной позиции, которую занимает.