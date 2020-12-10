Тина Канделаки поздравила RT с 15-летием

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Телеведущая Тина Канделаки поздравила канал RT с 15-летием.

«Альтернатива в первую очередь, бескомпромиссность, ну и на ваш выбор — яркость или мужественность, потому что я очень часто вижу, и слышу, и знаю, насколько мужественны ваши ребята, попадая в самые горячие точки, как они идут до конца для того, чтобы получить самую достоверную информацию», — сказала она.

По её словам, RT пытается дать альтернативу — и это очень важно.

«И альтернативу не просто, а альтернативу проверенную — это самое главное. Альтернативу, основанную на фактах», — добавила Канделаки.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин назвал RT динамичным, живым телеканалом, который даёт людям из разных стран объективную информацию о важнейших международных событиях.

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