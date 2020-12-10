СК прекратил дело по факту смерти вахтовика в обсерваторе Томска

Следственный комитет прекратил уголовное дело, возбуждённое в мае по факту смерти томского вахтовика, вернувшегося из Якутии.

Об этом сообщает vtomske.ru.

Мужчину вместе с другими вахтовиками доставили спецбортом с Чаяндинского месторождения (Якутия) в Томск, где произошла вспышка коронавирусной инфекции. Прибывших поместили в обсерватор. Там мужчине стало плохо, и он скончался. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

«Дело прекращено за отсутствием состава преступления в действиях медицинских работников», — сообщили в СК.

Сообщается, что причиной смерти мужчины стал острый инфаркт миокарда.

В мае сообщалось, что следователи организовали проверку по сообщениям о смерти второго человека в томском обсерваторе.