СК прекратил дело по факту смерти вахтовика в обсерваторе Томска
- РИА Новости
Об этом сообщает vtomske.ru.
Мужчину вместе с другими вахтовиками доставили спецбортом с Чаяндинского месторождения (Якутия) в Томск, где произошла вспышка коронавирусной инфекции. Прибывших поместили в обсерватор. Там мужчине стало плохо, и он скончался. Следственный комитет возбудил уголовное дело.
«Дело прекращено за отсутствием состава преступления в действиях медицинских работников», — сообщили в СК.
Сообщается, что причиной смерти мужчины стал острый инфаркт миокарда.
В мае сообщалось, что следователи организовали проверку по сообщениям о смерти второго человека в томском обсерваторе.