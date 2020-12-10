Фанни Ардан поздравила RT с 15-летием

Актриса Фанни Ардан поздравила телеканал RT с 15-летием.

«Желаю долгой жизни, взрыва, роста… вывести эти прекрасные франко-российские отношения на новый уровень не только в политике, но и в искусстве. Всё то, чего мы не знаем о русских, а русские не знают о французах, иногда это детали. Мы не обязаны всегда концентрироваться только на вопросах чрезвычайной важности. С днём рождения и да здравствует RT», — заявила она.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин назвал RT динамичным, живым телеканалом, который даёт людям из разных стран объективную информацию о важнейших международных событиях.