Песков рассказал об отличии RT от других мировых новостных каналов

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поздравил телеканал RT с 15-летием.

«RT — он очень свежий, он отличается от других новостных мировых каналов. Он не стоит на месте, он всё время меняется. И что ещё ценно в RT — это то, что вы блестяще и лучше других поймали мультимедийность, потому что в наше время уже телеканал, просто отдельный телеканал, не может существовать, это невозможно», — сказал Песков.

По его словам, только мультимедийная структура получает шанс на выживание и шанс на то, чтобы выигрывать конкуренцию, что RT с успехом и делает.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поздравил телеканал с 15-летием. 

Как отметил глава государства, RT — это голос, которому доверяют и который уважают.

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