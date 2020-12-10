Губернатор Приморья рассказал о ходе вакцинации от гриппа

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Губернатор Приморского края Олег Кожемяко сообщил, что в регион поступило порядка 900 тыс. вакцин от гриппа.
Губернатор Приморья рассказал о ходе вакцинации от гриппа
  • © РИА Новости / Илья Питалев

Об этом сообщает ИА PrimaMedia.

«Будем организовывать работу по повышению уровня вакцинации среди населения и добиваться, чтобы быстрее пришли лекарства», — заявил Кожемяко.

Поставлена задача повысить вакцинацию населения, чтобы сдержать рост ОРВИ и других респираторных заболеваний.

Главы муниципальных образований организуют эту работу вместе с главврачами. Для этой цели будут задействованы торговые центры и клубы.

Ранее доктор биологических наук профессор кафедры вирусологии МГУ Алексей Аграновский в беседе с URA.RU прокомментировал сообщение о том, что в США создали универсальную вакцину от гриппа.

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