Губернатор Приморья рассказал о ходе вакцинации от гриппа

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко сообщил, что в регион поступило порядка 900 тыс. вакцин от гриппа.

Об этом сообщает ИА PrimaMedia.

«Будем организовывать работу по повышению уровня вакцинации среди населения и добиваться, чтобы быстрее пришли лекарства», — заявил Кожемяко.

Поставлена задача повысить вакцинацию населения, чтобы сдержать рост ОРВИ и других респираторных заболеваний.

Главы муниципальных образований организуют эту работу вместе с главврачами. Для этой цели будут задействованы торговые центры и клубы.

Ранее доктор биологических наук профессор кафедры вирусологии МГУ Алексей Аграновский в беседе с URA.RU прокомментировал сообщение о том, что в США создали универсальную вакцину от гриппа.