Кабмин продлил сроки подачи документов на субсидии за вывозные рейсы

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Правительство России продлило сроки подачи документов для российских авиакомпаний на субсидии за вывоз российских граждан из других стран на фоне пандемии коронавируса по 10 декабря.
Кабмин продлил сроки подачи документов на субсидии за вывозные рейсы
  • © Jochen Tack
  • globallookpress.com

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на соответствующее постановление правительства.

«В абзаце первом пункта 5 слова «до 1 августа» заменить словами «по 10 декабря», — отмечается в документе.

Ранее правительство России скорректировало правила предоставления субсидий туроператорам на возмещение затрат, связанных с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Также сообщалось, что новые правила позволят туроператорам подать заявки на получение субсидии дополнительно на ещё 391 вывозной рейс.

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