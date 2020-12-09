Кабмин продлил сроки подачи документов на субсидии за вывозные рейсы

Правительство России продлило сроки подачи документов для российских авиакомпаний на субсидии за вывоз российских граждан из других стран на фоне пандемии коронавируса по 10 декабря.

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