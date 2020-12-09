Кабмин продлил сроки подачи документов на субсидии за вывозные рейсы
- © Jochen Tack
- globallookpress.com
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на соответствующее постановление правительства.
«В абзаце первом пункта 5 слова «до 1 августа» заменить словами «по 10 декабря», — отмечается в документе.
Ранее правительство России скорректировало правила предоставления субсидий туроператорам на возмещение затрат, связанных с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Также сообщалось, что новые правила позволят туроператорам подать заявки на получение субсидии дополнительно на ещё 391 вывозной рейс.