В Карачаево-Черкесии сообщили о старте первого этапа вакцинации от COVID-19

Короткая ссылка
В Министерстве здравоохранения Карачаево-Черкесии сообщили, что в регионе «стартует первый этап вакцинации от COVID-19».
В Карачаево-Черкесии сообщили о старте первого этапа вакцинации от COVID-19
  • © РИА Новости / Александр Кряжев

«В Карачаево-Черкесии стартует первый этап вакцинации от COVID-19», — приводит ТАСС сообщение.

В министерстве заявили, что «сегодня в КЧР поставлена партия вакцин от коронавируса в количестве 200 штук, до конца года поступят ещё».

«Речь идёт о вакцине «Спутник V» («Гам-КОВИД-Вак»), произведённой Научно-исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи», — добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что премьер-министр России Михаил Мишустин дал поручения по подготовке и проведению вакцинации от коронавируса.

7 декабря Роспотребнадзор утвердил правила транспортировки и хранения вакцины от коронавируса «Спутник V».

Завлабораторией госколлекции вирусов центра им. Гамалеи Инна Должикова в беседе с URA.RU рассказала о вакцине «Спутник V».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить