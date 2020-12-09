В Карачаево-Черкесии сообщили о старте первого этапа вакцинации от COVID-19

В Министерстве здравоохранения Карачаево-Черкесии сообщили, что в регионе «стартует первый этап вакцинации от COVID-19».

«В Карачаево-Черкесии стартует первый этап вакцинации от COVID-19», — приводит ТАСС сообщение.

В министерстве заявили, что «сегодня в КЧР поставлена партия вакцин от коронавируса в количестве 200 штук, до конца года поступят ещё».

«Речь идёт о вакцине «Спутник V» («Гам-КОВИД-Вак»), произведённой Научно-исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи», — добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что премьер-министр России Михаил Мишустин дал поручения по подготовке и проведению вакцинации от коронавируса.

7 декабря Роспотребнадзор утвердил правила транспортировки и хранения вакцины от коронавируса «Спутник V».

Завлабораторией госколлекции вирусов центра им. Гамалеи Инна Должикова в беседе с URA.RU рассказала о вакцине «Спутник V».