В Карачаево-Черкесии сообщили о старте первого этапа вакцинации от COVID-19
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«В Карачаево-Черкесии стартует первый этап вакцинации от COVID-19», — приводит ТАСС сообщение.
В министерстве заявили, что «сегодня в КЧР поставлена партия вакцин от коронавируса в количестве 200 штук, до конца года поступят ещё».
«Речь идёт о вакцине «Спутник V» («Гам-КОВИД-Вак»), произведённой Научно-исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи», — добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что премьер-министр России Михаил Мишустин дал поручения по подготовке и проведению вакцинации от коронавируса.
7 декабря Роспотребнадзор утвердил правила транспортировки и хранения вакцины от коронавируса «Спутник V».
Завлабораторией госколлекции вирусов центра им. Гамалеи Инна Должикова в беседе с URA.RU рассказала о вакцине «Спутник V».