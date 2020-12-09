Комарова прокомментировала ситуацию с формированием правительства в ХМАО

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова прокомментировала ситуацию с формированием структуры и состава регионального правительства.

Об этом сообщает URA.RU.

«Если вы заметили, то мы приняли решение, что правительство будет формироваться по-новому. Руководители исполнительных органов власти будут входить в состав правительства. В состав правительства по решению губернатора будут входить и руководители муниципальных образований. Сейчас завершается такая работа», — заявила она на итоговой пресс-конференции.

По её словам, в установленный законом срок задача будет выполнена.

Как добавила Комарова, в окружном кабмине появятся кураторы отдельных проектов.