В Подмосковье планируют внедрить единую стратегию защиты детей от травм

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В Московской области планируют внедрить до 2025 года единую стратегию защиты детей от травм и несчастных случаев.
В Подмосковье планируют внедрить единую стратегию защиты детей от травм
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

Новая программа может стать одним из показателей областного рейтинга-50. Работать над ней станут сразу в нескольких ведомствах.

«Я хотела бы вас попросить включить показатель детской безопасности в рейтинг-50 для глав муниципалитетов, чтобы для них это тоже стало одной из приоритетных задач», — обратилась к губернатору Андрею Воробьёву уполномоченный по правам ребёнка в Подмосковье Ксения Мишонова.

Глава региона поддержал инициативу.

«Мы должны эту работу настойчиво продолжать. Есть такое выражение: «Предупреждён — значит вооружён». Казалось бы, всё очевидно: нельзя оставлять одного ребёнка в доме, если москитные сетки, например, держатся на честном слове. Тема вроде бы мелкая, но очень чувствительная и опасная для малышей», — отметил Воробьёв.

Губернатор уже обсуждал данную тему с уполномоченным при президенте России по правам ребёнка Анной Кузнецовой и президентом Национальной медицинской палаты Леонидом Рошалем.

Ранее создатель и руководитель школы «Лиза Алерт» Алина Павлюкова в беседе с ФАН рассказала, что делать, если потерялся ребёнок.

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