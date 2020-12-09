В АТОР оценили перспективы спроса на российские направления на Новый год

Директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе оценила перспективы спроса на отечественные направления в новогодние праздники.

В беседе с газетой «Известия» она заявила, что спрос должен вырасти на 15%. Наибольшей популярностью пользуются горнолыжные курорты, в том числе Хибины, Шерегеш, Домбай, Чегет и Архыз.

Вместе с тем, отметила Ломидзе, окончательное решение туристы будут принимать в последний момент, исходя из того, какие ограничения будут действовать в регионах.

«Люди, например, соберутся поехать на Хибины, а потом Мурманская область объявит, что не будет пускать туристов из других регионов на свои курорты», — пояснила она.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в беседе с Nation News прокомментировал ситуацию в отрасли.