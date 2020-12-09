Эксперты заявили о резком снижении спроса на услуги новогодних аниматоров в России

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В Союзе артистов и аниматоров заявили о резком снижении спроса на услуги новогодних аниматоров в России. Поступают единичные звонки на домашние представления с 26 по 31 декабря, хотя в прежние годы выезды начинались уже с 15-го числа.
Эксперты заявили о резком снижении спроса на услуги новогодних аниматоров в России
  • © Станислав Савельев
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета «Известия».

«Отменены корпоративы, утренники и другие массовые мероприятия. Тратиться на рекламу для привлечения новых клиентов стало нерентабельным. Как правило, ежегодно прирост заказчиков в преддверии Нового года составлял 30—40%, в этом сезоне мы такого не наблюдаем», — заявил руководитель союза Никита Потебня.

По данным сервиса hh.ru, число резюме Дедов Морозов в 2020 году выросло в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2019-го — 198 против 66. Такой же прирост отмечен и среди желающих поработать Снегурочкой (320 против 108).

«На hh.ru в период с 1 по 8 декабря размещено почти 200 резюме Дедов Морозов, 320 резюме Снегурочек и 684 резюме аниматоров. Рост числа соискателей по всем этим позициям по сравнению с аналогичным периодом прошлого года более чем двукратный. Да и средний возраст сильно помолодел», — заявил руководитель пресс-службы HeadHunter Александр Джабаров в беседе с Nation News.

По его словам, появилось даже несколько десятков резюме на роль Снегурочки и Деда Мороза от подростков 14—15 лет, тогда как в прошлом году школьники не размещали свои резюме.

Ранее бизнес-тренер Радислав Гандапас оценил ситуацию с работой компаний в новогодние праздники.

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