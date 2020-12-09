В Москве подвели итоги конкурса грантов для социально ориентированных НКО
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Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на портал мэра и правительства.
«126 НКО стали победителями конкурса, через их проекты помощь будет оказана более 40 тыс. москвичей», — заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Среди лауреатов — благотворительные фонды «Лыжи мечты» и «Преодолей-ка», которые помогают детям и взрослым с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
Также отмечены проекты благотворительных фондов «Синдром любви» и «Единение», направленные на реабилитацию и социальную адаптацию с помощью занятий спортом и физкультурой.
Общественная организация «Справедливая помощь доктора Лизы» получила грант для создания реабилитационного центра для тех, кто остался без средств к существованию и проживает на улице.
Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в столице рассказали о победителях конкурса грантов мэра для НКО.