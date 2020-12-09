В Москве сдали более миллиона квадратных метров жилья по программе реновации

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В Москве сдали более миллиона квадратных метров жилплощади с момента запуска программы реновации.
В Москве сдали более миллиона квадратных метров жилья по программе реновации
  • © Виталий Тимкив
  • РИА Новости

Об этом сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу Стройкомплекса.

Как заявил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв, в 2020 году удалось преодолеть знаковый рубеж по реализации программы.

«С момента её запуска в Москве построено 80 жилых домов общей площадью более 1 млн кв. м. Из них 62 новостройки переданы под заселение», — сказал он.

В настоящее время идут работы по возведению ещё 173 домов площадью 2,6 млн кв. м. Проектируется около 100 объектов.

Как ранее сообщала газета «Известия», в Москве представлен информационный сервис для москвичей, переезжающих в новое жильё по программе реновации.

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