Обвиняемый в подготовке теракта красноярский подросток отправился в психстационар

Короткая ссылка
Железнодорожный районный суд Красноярска принял решение отправить подростка, арестованного по обвинению в подготовке теракта в школе в Красноярском крае, в психиатрический стационар.
Обвиняемый в подготовке теракта красноярский подросток отправился в психстационар
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу краевого суда.

«Железнодорожным районным судом города Красноярска удовлетворено ходатайство следователя о переводе несовершеннолетнего лица, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205, ст. 205.3, ч. 1 ст. 222.1, ч. 1 ст. 223.1 УК России, содержащегося под стражей, в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях», — сообщили в суде.

В сентябре Следственный комитет России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбудил уголовное дело в отношении 15-летнего жителя Минусинского района. Согласно предварительной версии следствия, он намеревался устроить теракт в школе с использованием взрывных устройств.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить