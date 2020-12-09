Обвиняемый в подготовке теракта красноярский подросток отправился в психстационар

Железнодорожный районный суд Красноярска принял решение отправить подростка, арестованного по обвинению в подготовке теракта в школе в Красноярском крае, в психиатрический стационар.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу краевого суда.

«Железнодорожным районным судом города Красноярска удовлетворено ходатайство следователя о переводе несовершеннолетнего лица, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205, ст. 205.3, ч. 1 ст. 222.1, ч. 1 ст. 223.1 УК России, содержащегося под стражей, в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях», — сообщили в суде.

В сентябре Следственный комитет России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбудил уголовное дело в отношении 15-летнего жителя Минусинского района. Согласно предварительной версии следствия, он намеревался устроить теракт в школе с использованием взрывных устройств.