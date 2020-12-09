Вирусолог рассказал об условиях хранения вакцины от COVID-19

Вирусолог Виктор Ларичев рассказал об условиях хранения вакцины от COVID-19.

В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» он заявил, что требуется заморозка, поскольку это аденовирус, в который вставлен ген, синтезирующийся в белок коронавируса.

«И уже на этот белок вырабатываются антитела у человека. Соответственно, -18 ˚С — это температура, при которой этот аденовирус останется живым. Чтобы вакцина сработала, нужно, чтобы вирус попал в человека живым», — пояснил эксперт.

По его словам, аденовирус — малопатогенный вирус. Долгое хранение в условиях тепла его убьёт, добавил Ларичев.

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