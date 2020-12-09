В Челябинской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

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В Челябинской области за сутки выявили 299 случаев COVID-19, заявили в региональном оперштабе.
В Челябинской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
  • Reuters

Об этом сообщает URA.RU.

С начала пандемии зарегистрировали 29 352 заболевших. В настоящее время лечение проходят 9735.

Выздоровели 204 пациента, всего — 18 581.

Также стало известно, что в Санкт-Петербурге обследовали 35 752 человека на коронавирус за сутки. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на данные Смольного.

«Под медицинским наблюдением находится 2104 человека. Из них 50 в обсерваторе, 1725 — контактные, 329 — на самоизоляции», — рассказали в оперштабе.

Ранее сообщалось, что в больнице имени архиепископа Луки в Тамбове открыли отделение для пациентов с коронавирусом.

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