Общественная палата усилит поддержку волонтёрской деятельности

Общественная палата России усилит поддержку волонтёрской деятельности и контроль за финансированием редких заболеваний в 2021 году, заявила глава ОП Лидия Михеева.

«Осенью мы провели проектный семинар для всех членов седьмого состава и определили для себя цели на ближайшие шесть месяцев и на ближайший год… Например, дальнейшая поддержка и продвижение волонтёрства, которое в 2020 году очень ярко себя проявило», — сказала она в беседе с РИА Новости.

По её словам, также будет общественный контроль за реализацией механизма финансирования редких, орфанных заболеваний.

Кроме того, сообщила Михеева, ОП озабочена ситуацией в сфере опеки и попечительства над недееспособными и несовершеннолетними гражданами.

«Мы нацелены на то, чтобы перезагрузить эту сферу, предложить законодателю решения по изменению системы работы органов опеки, по изменению законодательства о психиатрической помощи», — отметила она.

Ранее, как сообщало НТВ, волонтёры рассказали о работе по борьбе с COVID-19.