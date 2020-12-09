Госдума сняла с рассмотрения проект о дистанционном образовании
- РИА Новости
Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что вопрос снимается с повестки «для дополнительного рассмотрения в рамках комитета, проведения консультаций и диалога со всеми фракциями».
«Правильно было бы обсудить это с родительским сообществом, учительским сообществом», — заявил он.
Депутаты отмечали, что получают «вал обращений» по поводу этого законопроекта.
Ранее глава российского Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что в России не планируется на постоянной основе вводить дистанционное обучение в школах вместо традиционной системы образования.