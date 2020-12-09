Госдума сняла с рассмотрения проект о дистанционном образовании

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Госдума сняла с пленарного заседания рассмотрение вопроса о порядке дистанционного образования в России, сообщает РИА Новости.
Госдума сняла с рассмотрения проект о дистанционном образовании
  • РИА Новости

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что вопрос снимается с повестки «для дополнительного рассмотрения в рамках комитета, проведения консультаций и диалога со всеми фракциями».

«Правильно было бы обсудить это с родительским сообществом, учительским сообществом», — заявил он.

Депутаты отмечали, что получают «вал обращений» по поводу этого законопроекта.

Ранее глава российского Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что в России не планируется на постоянной основе вводить дистанционное обучение в школах вместо традиционной системы образования.

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