Госдума сняла с рассмотрения проект о дистанционном образовании

Госдума сняла с пленарного заседания рассмотрение вопроса о порядке дистанционного образования в России, сообщает РИА Новости.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что вопрос снимается с повестки «для дополнительного рассмотрения в рамках комитета, проведения консультаций и диалога со всеми фракциями».

«Правильно было бы обсудить это с родительским сообществом, учительским сообществом», — заявил он.

Депутаты отмечали, что получают «вал обращений» по поводу этого законопроекта.

Ранее глава российского Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что в России не планируется на постоянной основе вводить дистанционное обучение в школах вместо традиционной системы образования.