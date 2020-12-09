В Кузбассе продлена самоизоляция для людей старше 65 лет

Правительство Кузбасса приняло решение продлить режим самоизоляции для людей старше 65 лет до 23 декабря.

«В Кузбассе продлён режим самоизоляции для людей в возрасте 65 лет и старше», — цитирует РИА Новости сообщение регионального оперштаба.

Отмечается, что решение принято с учётом текущей эпидемической обстановки.

Пожилым людям разрешается покидать дом, чтобы посетить медицинскую организацию, аптеку, магазин, органы госвласти или местного самоуправления, МФЦ.

Также выходить из дома можно в экстренных и бытовых ситуациях.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что обязательный режим самоизоляции для пожилых россиян необходим, чтобы защитить их от коронавируса.