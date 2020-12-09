Директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова рассказала о главном испытании 2020 года.

«О боже, какой это был год! МИД занимался вывозом наших граждан из-за рубежа несколько месяцев. Почему я называю это драматичным событием? Не только потому, что параллельно пришлось решать множество других человеческих проблем, но и потому, что мир никогда такого не переживал», — заявила она в беседе с радио «Комсомольская правда».

По её словам, не было никакого списка возможных ответов на вопросы, не было опыта, и никто не знал, как действовать.

«Мне кажется, справились, задача была выполнена. Мы оказали помощь не только по перевозке, но и на месте. Мы всегда говорим: своих не бросаем», — отметила Захарова.

В сентябре Захарова рассказала о завершении программы по вывозу россиян из-за рубежа.