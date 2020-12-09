Власти Калуги пообещали безопасные новогодние гуляния

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Новогодние события в рамках проекта «Калуга — новогодняя столица России 2021» не противоречат региональным санитарно-эпидемиологическим требованиям, заявил представитель областного правительства.
Власти Калуги пообещали безопасные новогодние гуляния
  • Pixabay

«Праздничные события в рамках проекта «Калуга — новогодняя столица России 2021» не вступают в противоречия с санитарно-эпидемиологическими требованиями, установленными на территории Калужской области», — цитирует РИА Новости слова представителя.

Он отметил, что отмены мероприятий не планируется.

В числе запланированных торжеств в рамках проекта есть парад Дедов Морозов и Снегурочек, открытие резиденции Калужского Деда Мороза, театрализованный карнавал.

Ранее глава Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач Анна Попова дала рекомендации по безопасной встрече Нового года.

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