Власти Калуги пообещали безопасные новогодние гуляния
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«Праздничные события в рамках проекта «Калуга — новогодняя столица России 2021» не вступают в противоречия с санитарно-эпидемиологическими требованиями, установленными на территории Калужской области», — цитирует РИА Новости слова представителя.
Он отметил, что отмены мероприятий не планируется.
В числе запланированных торжеств в рамках проекта есть парад Дедов Морозов и Снегурочек, открытие резиденции Калужского Деда Мороза, театрализованный карнавал.
Ранее глава Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач Анна Попова дала рекомендации по безопасной встрече Нового года.