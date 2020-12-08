В Приморье проводят проверку по факту избиения школьницы

В Приморском крае проводят проверку по факту избиения школьницы. Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на региональное СУ СК России.

Инцидент произошёл у школы №4 в посёлке Заводской в Артёмовском городском округе.

По предварительной информации, между 13-летними девочками произошёл конфликт, в ходе которого одна из них стала наносить множественные удары по голове и телу второй.

«В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего», — заявили в ведомстве.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее заслуженный учитель России Евгений Ямбург в беседе со «Взглядом» прокомментировал инцидент со стрельбой в одной из школ в Нальчике.