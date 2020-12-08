В Приморье проводят проверку по факту избиения школьницы
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Инцидент произошёл у школы №4 в посёлке Заводской в Артёмовском городском округе.
По предварительной информации, между 13-летними девочками произошёл конфликт, в ходе которого одна из них стала наносить множественные удары по голове и телу второй.
«В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего», — заявили в ведомстве.
По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее заслуженный учитель России Евгений Ямбург в беседе со «Взглядом» прокомментировал инцидент со стрельбой в одной из школ в Нальчике.