Психолог рассказала, как провести личную перезагрузку

Психолог Мария Меркулова рассказала, как провести личную перезагрузку.

«Сразу скажу, что работать придётся комплексно, то есть воздействовать одновременно на несколько разных аспектов жизни: телесный, социальный, мыслительный и эмоциональный. Кроме того, очень важна регулярность», — заявила она в беседе с сайтом «Аргументы и факты».

По её словам, очень важна мотивация.

Как отметила Меркулова, необходимо найти то, что приносит положительные эмоции, и баловать себя.

«Нам же всем хочется жить лучше, а для этого нужно закрепить в своей психике опыт приятных переживаний, войти в состояние энергетического ресурса. Через тело сделать это проще всего, так что устройте себе настоящий курорт», — советует она.

Кроме того, психолог рекомендует побороть свои страхи, злость и обиду.

«Я могу сказать, что, если вы осознаёте, как негативные эмоции тянут вас вниз и не дают развиваться, это уже полдела. А дальше помогут специальные практики», — пояснила она.

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