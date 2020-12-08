Юрист прокомментировал ситуацию с соцвыплатами

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Юрист, член Общественного совета по правам ребёнка при уполномоченном при президенте России Вячеслав Егоров прокомментировал ситуацию с соцвыплатами.
Юрист прокомментировал ситуацию с соцвыплатами
  • © Тарас Литвиненко
  • РИА Новости

«Некоторым в декабре досрочно выдадут пенсии за январь. В основном это касается людей, которые получают выплаты в почтовых отделениях с 1 по 3 января включительно. Известно, что деньги должны перечислить в конце года. Тогда придёт сразу две пенсии — за декабрь и январь», — заявил он в беседе с Life.ru.

Если говорить о выплатах на детей, то пока никаких новых пособий в связи с пандемией не ожидается, отметил эксперт.

Кроме того, Егоров обратил внимание, что до 1 марта автоматически будут переносить срок выплаты некоторых детских пособий.

«В декабре продолжается также выплата пособий, которые были введены ранее и действуют в России на постоянной основе. Так, сумма минимального размера пособия по уходу за ребёнком с лета 2020 года составляет 6752 рубля вместо 3375,75 рубля. Кроме того, в декабре продолжится выплата ежемесячного пособия на детей с трёх до семи лет для малоимущих семей за 2020 год», — уточнил он.

Ранее исполнительный директор Национального родительского комитета Юлия Матюнина в беседе с Nation News прокомментировала решение правительства России направить дополнительно 62 млрд рублей на выплаты малообеспеченным семьям на детей от трёх до семи лет.

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