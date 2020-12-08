Эксперт оценил способы хранения сбережений россиян в 2020 году

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Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов оценил способы хранения сбережений россиян в 2020 году.
Эксперт оценил способы хранения сбережений россиян в 2020 году
  • РИА Новости

«Вообще, 2020 год оказался периодом, когда люди старались использовать свои рублёвые сбережения, чтобы приобрести недвижимость. Это привело к двум волнам: росту спроса на недвижимость и росту цен на 10%», — заявил он в беседе с Inforeactor.

Ещё одним популярным способом хранения сбережений стала покупка ценных бумаг.

«Но для этого нужно разбираться в происходящем на рынке. Простому человеку это сложно сделать, поэтому люди и использовали депозиты», — уточнил Колташов.

Как считает эксперт, в скором времени россияне вернутся к хранению сбережений с помощью рублёвых и валютных депозитов, но вложения в недвижимость, скорее всего, останутся главным решением для граждан в ближайшие 10—15 лет.

«Мы находимся в стартовой точке новой волны повышения спроса на недвижимость. Прежде всего это будет касаться крупных региональных городов, где цены на недвижимость ещё не достигли запредельного уровня», — добавил он.

Ранее газета «Известия» сообщала, что стоимость активов россиян на брокерском обслуживании по итогам III квартала превысила 12,7 трлн рублей, что на 26,8% больше прошлогоднего показателя.

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