Гинцбург заявил, что только вакцинация остановит рост случаев COVID-19

Число новых случаев COVID-19 растёт, потому что вирус становится природно-очаговым, остановить рост заболеваемости можно только путём вакцинации 70—75% населения, заявил РИА Новости глава центра Гамалеи Александр Гинцбург.

«В первую волну это была завозная инфекция, во всяком случае, для нашей страны. И можно было на путях распространения этой инфекции ставить заслоны. А то, что началось после летнего общения, отпусков, — это уже не завозная инфекция, очаги этой инфекции стали локальными, местными. И непонятно, где ставить заслон этой инфекции. И третий этап, который мы сейчас наблюдаем, инфекция превращается в природно-очаговую», — сказал он.

По словам учёного, кроме вакцинации «больше ничего сделать невозможно».

«Потому что где ставить, соответственно, заслон этой инфекции, когда ты не знаешь, откуда она распространяется. Мы вектор знали только на первом этапе: это аэропорт, транспортный узел», — подчеркнул Гинцбург.

Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по подготовке и проведению вакцинации от коронавируса.

7 декабря Роспотребнадзор утвердил правила транспортировки и хранения вакцины от коронавируса «Спутник V».