Иммунолог рассказал о факторах, влияющих на состояние здоровья

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Терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов рассказал о факторах, влияющих на состояние здоровья.
Иммунолог рассказал о факторах, влияющих на состояние здоровья
  • Reuters

«Образ жизни человека имеет значение для того, чтобы правильно поставить диагноз и правильно его лечить», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, врач должен знать, чем человек болел, какие у него вредные привычки, есть ли профессиональная вредность.

«Всё вместе взятое говорит о том, что социальное здравоохранение на первом плане находится, и это базовые вещи, которые действуют на человека постоянно. Можно приехать куда-то, отработать во вредных условиях и уехать, но понятно, что там сокращённый рабочий день. Вредные факторы производственные отражаются на здоровье», — уточнил Жемчугов.

Ранее руководитель лаборатории биологии и индикации арбовирусов НИИ вирусологии имени Д.И. Ивановского Александр Бутенко в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил возможное влияние жаркой погоды на пандемию.

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