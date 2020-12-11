Нарышкин поздравил RT с 15-летием

Глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин в поздравлении RT с 15-летием заявил, что телеканал использует самые современные подходы в области журналистики.

«15 лет — это уже достойная, хорошая дата, я люблю канал RT. Смотрю, смотрю с удовольствием, отмечаю, что канал использует самые современные подходы в области журналистики, в области информационных технологий. Я очень хочу, чтобы RT всегда оставался в авангарде этого процесса. Вам очень свойственен такой задор, молодость, энергия, всего этого я вам желаю», — сказал он.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин назвал RT динамичным, живым телеканалом, который даёт людям из разных стран объективную информацию о важнейших международных событиях.