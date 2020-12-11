Швыдкой поздравил RT с 15-летием

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Спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой в поздравлении RT с 15-летием заявил, что деятельность телеканала необходима.

«То, что делает Russia Today, совершенно необходимо для того, чтобы донести до мировой общественности наше понимание тех или иных событий, нашу трактовку. Без этого сегодня невозможно. И я думаю, что, конечно же, многое зависит от того, насколько оперативно, и быстро, и остро реагирует российское информационное пространство на вызовы времени. 15 лет для такого канала, как ваш, который уже стал такой империей многоязычной, медийной, — это не так много. Но я думаю, что вы добились успехов. И удачи вам во всём», — сказал он.

Ранее телеведущая Ирада Зейналова в поздравлении по случаю 15-летия RT отметила беспристрастную подачу телеканалом информации.

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