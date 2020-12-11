Швыдкой поздравил RT с 15-летием
«То, что делает Russia Today, совершенно необходимо для того, чтобы донести до мировой общественности наше понимание тех или иных событий, нашу трактовку. Без этого сегодня невозможно. И я думаю, что, конечно же, многое зависит от того, насколько оперативно, и быстро, и остро реагирует российское информационное пространство на вызовы времени. 15 лет для такого канала, как ваш, который уже стал такой империей многоязычной, медийной, — это не так много. Но я думаю, что вы добились успехов. И удачи вам во всём», — сказал он.
Ранее телеведущая Ирада Зейналова в поздравлении по случаю 15-летия RT отметила беспристрастную подачу телеканалом информации.