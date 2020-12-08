Вирусолог прокомментировал сообщения о создании универсальной вакцины от гриппа
- РИА Новости
«Теоретически такие подходы могут сработать. Полная победа над гриппом вряд ли возможна, но, по крайней мере, грозное оружие у нас будет», — заявил он в беседе с URA.RU.
По его словам, вирус гриппа крайне подвержен различным мутациям, но в нём есть и консервативные компоненты, которые практически не видоизменяются. Как считает Аграновский, именно на них и направлена новая вакцина.
Ранее семейный врач Алексей Добровольский в беседе с Nation News дал рекомендации тем, кто почувствовал симптомы вирусного заболевания.