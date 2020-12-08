Врач из больницы Симферополя рассказала о работе по борьбе с COVID-19

Врач-рентгенолог заведующая лечебно-диагностическим отделением Симферопольской клинической больницы Ольга Митрохина рассказала о работе по борьбе с COVID-19.

«КТ добавляет нагрузку, количество исследований увеличивается, больше койко-мест в больнице, в связи с этим на рентген-службу большая нагрузка. Тяжёлых больных стало больше, мониторинг состояния у некоторых пациентов проводится даже несколько раз в день», — цитирует медика «Крым 24».

Как отметила Митрохина, она может потратить «коронавирусные» выплаты на восстановление и отдых.

По словам врача, многие коллеги направляют эти средства на путешествия, чтобы перевести дух, или на решение бытовых вопросов.

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