В больнице имени архиепископа Луки в Тамбове открыли отделение для пациентов с COVID-19

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В больнице имени архиепископа Луки в Тамбове открыли отделение для пациентов с коронавирусом.
В больнице имени архиепископа Луки в Тамбове открыли отделение для пациентов с COVID-19
  • Reuters

Об этом сообщает «Тамбовский курьер».

Дополнительные койки для госпитализации больных поручил развернуть глава региона Александр Никитин.

В больнице подготовили отделение на 30 коек. Оно расположено в отдельном корпусе. Там уже начали принимать первых пациентов.

Для лечения пациентов с COVID-19 задействованы десять врачей и 20 медицинских сестёр, которые прошли специальное обучение.

Всего в регионе развёрнуто 1400 коек для больных с коронавирусной инфекцией.

Ранее, как сообщало URA.RU, в Курганской области оценили итоги работы военных медиков.

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