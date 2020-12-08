В больнице имени архиепископа Луки в Тамбове открыли отделение для пациентов с COVID-19

В больнице имени архиепископа Луки в Тамбове открыли отделение для пациентов с коронавирусом.

Об этом сообщает «Тамбовский курьер».

Дополнительные койки для госпитализации больных поручил развернуть глава региона Александр Никитин.

В больнице подготовили отделение на 30 коек. Оно расположено в отдельном корпусе. Там уже начали принимать первых пациентов.

Для лечения пациентов с COVID-19 задействованы десять врачей и 20 медицинских сестёр, которые прошли специальное обучение.

Всего в регионе развёрнуто 1400 коек для больных с коронавирусной инфекцией.

Ранее, как сообщало URA.RU, в Курганской области оценили итоги работы военных медиков.