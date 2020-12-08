В Оренбуржье по факту смерти ребёнка возбуждено уголовное дело
- РИА Новости
Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на региональное управление Следственного комитета.
Трагедия произошла 7 декабря 2020 года. В селе Октябрьское скончался двухмесячный младенец.
Судмедэксперты выяснили, что у него не было телесных повреждений, при этом он болел пневмонией. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».
Специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.
В июле глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил сотрудникам центрального аппарата изучить обстоятельства уголовного дела в отношении врио главврача калининградского роддома №4 Елены Белой и анестезиолога-реаниматолога регионального перинатального центра Элины Сушкевич, обвиняемых в убийстве новорождённого.