В Оренбуржье по факту смерти ребёнка возбуждено уголовное дело

В Оренбургской области возбудили уголовное дело по факту смерти ребёнка от пневмонии.

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на региональное управление Следственного комитета.

Трагедия произошла 7 декабря 2020 года. В селе Октябрьское скончался двухмесячный младенец.

Судмедэксперты выяснили, что у него не было телесных повреждений, при этом он болел пневмонией. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.

В июле глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил сотрудникам центрального аппарата изучить обстоятельства уголовного дела в отношении врио главврача калининградского роддома №4 Елены Белой и анестезиолога-реаниматолога регионального перинатального центра Элины Сушкевич, обвиняемых в убийстве новорождённого.