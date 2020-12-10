Сыровар Олег Сирота рассказал, что швейцарские фермеры смотрят RT
«Приезжаешь к швейцарским коллегам, даже к фермерам в горах Швейцарии, и у них есть RT на кнопке, и они его смотрят», — заявил Сирота.
По его словам, «они могут рассказать, что произошло в России и что там не только медведи водку пьют на Красной площади, а что-то хорошее происходит».
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин назвал RT динамичным, живым телеканалом, который даёт людям из разных стран объективную информацию о важнейших международных событиях.