Председатель Союза сыроваров России Олег Сирота в видеообращении по случаю 15-летия RT рассказал, что швейцарские фермеры смотрят RT.

«Приезжаешь к швейцарским коллегам, даже к фермерам в горах Швейцарии, и у них есть RT на кнопке, и они его смотрят», — заявил Сирота.

По его словам, «они могут рассказать, что произошло в России и что там не только медведи водку пьют на Красной площади, а что-то хорошее происходит».

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин назвал RT динамичным, живым телеканалом, который даёт людям из разных стран объективную информацию о важнейших международных событиях.