Роспотребнадзор высказался о ситуации с неизвестной индийской болезнью

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В пресс-службе Роспотребнадзора прокомментировали ситуацию с неизвестной болезнью, выявленной в последние дни в индийском городе Элуру.
Роспотребнадзор высказался о ситуации с неизвестной индийской болезнью
  • Reuters

Как отметили ТАСС в ведомстве, пока случаев массового заболевания с такими же симптомами, которые выявлены в Индии, не было.

«В России случаев массового заболевания с подобными симптомами не отмечалось. Роспотребнадзор напоминает, что с Индией не возобновлено регулярное авиасообщение ввиду активного неконтролируемого распространения COVID-19», — сообщили в Роспотребнадзоре.

Вместе с этим в ведомстве рекомендовали россиянам, находящимся в настоящий момент в Индии, пить только бутилированную воду и соблюдать санитарно-гигиенические меры при употреблении пищи.

Ранее в Индии сообщили о вспышке неизвестного заболевания в городе Элуру и его окрестностях в штате Андхра-Прадеш. По мнению властей, плохое самочувствие людей связано с загрязнением воды. 

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