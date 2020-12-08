Роспотребнадзор высказался о ситуации с неизвестной индийской болезнью

В пресс-службе Роспотребнадзора прокомментировали ситуацию с неизвестной болезнью, выявленной в последние дни в индийском городе Элуру.

Как отметили ТАСС в ведомстве, пока случаев массового заболевания с такими же симптомами, которые выявлены в Индии, не было.

«В России случаев массового заболевания с подобными симптомами не отмечалось. Роспотребнадзор напоминает, что с Индией не возобновлено регулярное авиасообщение ввиду активного неконтролируемого распространения COVID-19», — сообщили в Роспотребнадзоре.

Вместе с этим в ведомстве рекомендовали россиянам, находящимся в настоящий момент в Индии, пить только бутилированную воду и соблюдать санитарно-гигиенические меры при употреблении пищи.

Ранее в Индии сообщили о вспышке неизвестного заболевания в городе Элуру и его окрестностях в штате Андхра-Прадеш. По мнению властей, плохое самочувствие людей связано с загрязнением воды.