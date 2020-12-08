Во Владимирской области открыли горячую линию по вопросам лекарственного обеспечения

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В прокуратуре Владимирской области открыли горячую линию по вопросам лекарственного обеспечения жителей от коронавируса.
Во Владимирской области открыли горячую линию по вопросам лекарственного обеспечения
  • РИА Новости

Об этом сообщает tv-mig.ru.

Несмотря на поручение президента страны о необходимости бесплатно обеспечивать амбулаторных больных с коронавирусной инфекцией медикаментами, система поставок и обеспечения в регионе всё ещё не отлажена.

В среднем выделяется по пять комплектов на одно муниципальное образование, что является категорически недостаточным при том приросте больных, что происходит ежедневно.

Как сообщает надзорное ведомство, горячая линия создана для того, чтобы не допустить нарушения прав граждан в период противодействия распространению и минимизации последствий коронавирусной инфекции.

Ранее «Янтарный край» со ссылкой на региональное Министерство социальной политики сообщал, что в Калининградской области введён единый номер горячей линии по вопросам социальной поддержки.

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