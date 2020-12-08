В Петербурге за сутки почти 35 тысяч человек сдали тесты на COVID-19
- Reuters
Как передают «Невские новости», на данный момент под наблюдением медиков находятся 2149 человек, из них 50 — в обсерваторе, контактными признаны 1573 человека, 526 человек находятся на самоизоляции.
С понедельника, 7 декабря, в Санкт-Петербурге медики начали применять экспресс-тесты на выявление коронавируса. Пациент, сдавший кровь, может узнать результат уже через 20 минут.
Как ранее сообщал портал URA.RU, в Челябинской области зафиксировано 300 случаев коронавируса за сутки.