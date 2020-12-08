В Петербурге за сутки почти 35 тысяч человек сдали тесты на COVID-19

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За минувшие сутки в Санкт-Петербурге тесты на коронавирус сдали 34 775 человек. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
В Петербурге за сутки почти 35 тысяч человек сдали тесты на COVID-19
  • Reuters

Как передают «Невские новости», на данный момент под наблюдением медиков находятся 2149 человек, из них 50 — в обсерваторе, контактными признаны 1573 человека, 526 человек находятся на самоизоляции.

С понедельника, 7 декабря, в Санкт-Петербурге медики начали применять экспресс-тесты на выявление коронавируса. Пациент, сдавший кровь, может узнать результат уже через 20 минут.

Как ранее сообщал портал URA.RU, в Челябинской области зафиксировано 300 случаев коронавируса за сутки.

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