В Петербурге за сутки почти 35 тысяч человек сдали тесты на COVID-19

За минувшие сутки в Санкт-Петербурге тесты на коронавирус сдали 34 775 человек. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Как передают «Невские новости», на данный момент под наблюдением медиков находятся 2149 человек, из них 50 — в обсерваторе, контактными признаны 1573 человека, 526 человек находятся на самоизоляции.

С понедельника, 7 декабря, в Санкт-Петербурге медики начали применять экспресс-тесты на выявление коронавируса. Пациент, сдавший кровь, может узнать результат уже через 20 минут.

Как ранее сообщал портал URA.RU, в Челябинской области зафиксировано 300 случаев коронавируса за сутки.