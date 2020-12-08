Мурашко рассказал о планах по модернизации первичного звена

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал о планах по модернизации первичного звена.
Мурашко рассказал о планах по модернизации первичного звена
  • РИА Новости

«Первые три года — 2021-й, 2022-й и 2023-й — финансирование пойдёт в суммах 90 млрд рублей каждый год, они будут направлены на приобретение медицинских изделий, на проведение ремонтных и строительных работ в регионах и закупку автотранспорта», — цитирует РИА Новости Мурашко.

В конце ноября премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина сообщил, что правительство выделит 1,5 млрд рублей на приобретение 2 тыс. автомобилей для первичного звена здравоохранения.

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