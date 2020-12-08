В Тверской области начали производство лекарства для лечения COVID-19

В Тверской области начали производство лекарственного препарата, который используется в том числе при вспомогательном лечении коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает tverigrad.ru со ссылкой на пресс-службу областного правительства.

Это препарат «Меропенема», антибиотик для внутривенного введения. Линия по его производству запущена на предприятии «ФармКонцепт», которое расположено в посёлке Редкино Конаковского района.

Производственная мощность новой линии составляет 100 тыс. флаконов в смену. Лекарственный препарат будет реализовываться через дистрибьюторские компании на территории России, в том числе в Тверской области.

В 2021 году на этой линии планируется запустить производство препаратов «Имипенем + Цилластатин» и «Дорипенем».

Ранее издание «Вечерняя Москва» сообщало, что предприятия особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва» поставили более 8 тыс. единиц товара для борьбы с пандемией коронавируса в 45 регионов России.