Психолог дала рекомендации, как избавиться от страхов

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Психолог семейного медицинского центра «Пангея» Надежда Рябичкина рассказала, как избавиться от страхов, связанных с пандемией коронавируса, и без лишних тревог встретить Новый год.
Психолог дала рекомендации, как избавиться от страхов
  • © РИА Новости / Алексей Даничев

Об этом Надежда Рябичкина рассказала в эфире радио Sputnik.

«Человеку кажется, что он выпил волшебную таблетку — и теперь всё точно будет хорошо. Я бы советовала придумать какие-то ритуалы, которые на сто процентов будут успокаивать и работать для каждого. Например, можно каждый день употреблять травяной чай с лавандой или ромашкой. Ещё можно утром, после пробуждения, что-то съедать или что-то выпивать. А можно или протирать пыль на определённой статуэтке, или подходить к определённому месту. Вот эти маленькие ритуалы каждого дня в нынешнем непонятном периоде выведут как минимум на стабильность», — рассказала она.

Ещё один эффективный приём, который, по словам Надежды Рябичкиной, может подавить тревогу и вызвать прилив сил, — это концентрация на сегодняшнем дне.

«Невозможность увидеть какую-то чёткую картину из-за сложившейся ситуации вызывает панику. Чтобы этого не было, я рекомендую прямо на календаре закрыть следующий день и предыдущий день, чтобы посмотреть только на сегодняшний и сконцентрироваться. Вы сами заметите, что ваш организм откроет внутренние ресурсы, поскольку он сконцентрируется на сегодняшнем дне. Вы ощутите прилив сил», — уверена психолог.

Ранее психолог Марианна Абравитова в беседе с ФАН высказала мнение об опасности длинных новогодних выходных.

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