В Калининградской области обсудили программу развития культурной политики

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В Калининградской области на заседании совета по культуре под председательством губернатора Антона Алиханова была рассмотрена повестка развития государственной культурной политики в регионе до 2030 года.
В Калининградской области обсудили программу развития культурной политики
  • Калининград. Архивное фото
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

Об этом сообщает «Янтарный край».

Министр по культуре и туризму Андрей Ермак представил членам совета разработанную концепцию.

«В рабочую группу, которую создало министерство для подготовки этого документа, вошли в том числе специалисты, работавшие над предыдущей концепцией. Мы ориентировались на основы культурной политики Российской Федерации, стратегию развития культуры страны. Готовили новую концепцию таким образом, чтобы она совпадала с целями и задачами, отражёнными в этих федеральных документах», — сказал он.

В частности, планируется с учётом востребованности контента виртуального культурного пространства продолжить работу над развитием цифровых форматов деятельности.

«Ещё одна важная часть предстоящей работы в рамках концепции — создание негосударственных учреждений культуры. Так, мы должны поддержать частные и общественные организации, которые имеют коллекции, и начинать проводить с ними работу по включению их собраний в состав Музейного фонда Российской Федерации», — сообщил министр.

Он также отметил, что это задача, которую поставило Министерство культуры России.

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