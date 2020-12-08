В Калининградской области обсудили программу развития культурной политики
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- РИА Новости
- © Алексей Филиппов
Об этом сообщает «Янтарный край».
Министр по культуре и туризму Андрей Ермак представил членам совета разработанную концепцию.
«В рабочую группу, которую создало министерство для подготовки этого документа, вошли в том числе специалисты, работавшие над предыдущей концепцией. Мы ориентировались на основы культурной политики Российской Федерации, стратегию развития культуры страны. Готовили новую концепцию таким образом, чтобы она совпадала с целями и задачами, отражёнными в этих федеральных документах», — сказал он.
В частности, планируется с учётом востребованности контента виртуального культурного пространства продолжить работу над развитием цифровых форматов деятельности.
«Ещё одна важная часть предстоящей работы в рамках концепции — создание негосударственных учреждений культуры. Так, мы должны поддержать частные и общественные организации, которые имеют коллекции, и начинать проводить с ними работу по включению их собраний в состав Музейного фонда Российской Федерации», — сообщил министр.
Он также отметил, что это задача, которую поставило Министерство культуры России.