В Минздраве Пермского края оценили ситуацию с коронавирусом

По данным Минздрава Пермского края на 7 декабря, в регионе для лечения пациентов с коронавирусом развёрнуто около 4,5 тыс. коек в 23 территориях региона.

Об этом сообщает kp.ru.

Пациентов с коронавирусом принимают в 14 учреждениях Перми, а также в других госпиталях региона.

На 7 декабря в этих стационарах находится 3437 пациентов: 2089 человек с коронавирусом, остальные — с пневмониями и подозрениями на инфекцию.

Из всех госпитализированных 109 пациентов с тяжёлой пневмонией подключены к аппарату ИВЛ (из них 90 человек с COVID-19, остальные — с подозрением на инфекцию и с внебольничной пневмонией.

Как ранее сообщал портал URA.RU, в Челябинской области зафиксировано 300 случаев коронавируса за сутки.