В Минздраве Пермского края оценили ситуацию с коронавирусом
- Reuters
Об этом сообщает kp.ru.
Пациентов с коронавирусом принимают в 14 учреждениях Перми, а также в других госпиталях региона.
На 7 декабря в этих стационарах находится 3437 пациентов: 2089 человек с коронавирусом, остальные — с пневмониями и подозрениями на инфекцию.
Из всех госпитализированных 109 пациентов с тяжёлой пневмонией подключены к аппарату ИВЛ (из них 90 человек с COVID-19, остальные — с подозрением на инфекцию и с внебольничной пневмонией.
Как ранее сообщал портал URA.RU, в Челябинской области зафиксировано 300 случаев коронавируса за сутки.