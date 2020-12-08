Роспотребнадзор назвал число привитых от гриппа граждан

В России более 73,2 млн человек к настоящему времени сделали прививку от гриппа. Об этом информирует пресс-служба Роспотребнадзора.

Вакцинация населения против гриппа продолжается во всех регионах страны.

«В настоящее время привиты более 73,2 млн человек, что составляет 49,9% от численности населения Российской Федерации», — заявили в Роспотребнадзоре.

Также отмечается, что по совокупному населению эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ превышены в 42 субъектах России.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России прошли вакцинацию от гриппа 72,5 млн человек.