Роспотребнадзор назвал число привитых от гриппа граждан

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В России более 73,2 млн человек к настоящему времени сделали прививку от гриппа. Об этом информирует пресс-служба Роспотребнадзора.
Роспотребнадзор назвал число привитых от гриппа граждан
  • АГН «Москва»
  • © Иванко Игорь

Вакцинация населения против гриппа продолжается во всех регионах страны.

«В настоящее время привиты более 73,2 млн человек, что составляет 49,9% от численности населения Российской Федерации», — заявили в Роспотребнадзоре.

Также отмечается, что по совокупному населению эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ превышены в 42 субъектах России.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России прошли вакцинацию от гриппа 72,5 млн человек.

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