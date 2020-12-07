В Карачаево-Черкесии запретили корпоративы и утренники в детсадах

В Карачаево-Черкесии из-за ситуации с коронавирусной инфекцией запретили проведение новогодних корпоративов, праздничных утренников в детских садах и школах, а также других массовых торжеств в образовательных учреждениях.

Об этом сообщил глава региона Рашид Темрезов.

«Устанавливается запрет на проведение в период с 20 декабря по 10 января новогодних корпоративов в рабочих коллективах, новогодних утренников в детсадах и школах, любых массовых торжеств во всех без исключения образовательных организациях, включая вузы и сузы», — написал он в Instagram.

Кроме того, в Карачаево-Черкесии ограничат уличную торговлю в предновогодний и новогодний период.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович посоветовала россиянам отказаться от участия в многочисленных корпоративах в связи с эпидемией коронавируса.

Роспотребнадзор рекомендовал россиянам провести Новый год дома, в кругу семьи или на свежем воздухе на даче.