В Карачаево-Черкесии запретили корпоративы и утренники в детсадах

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В Карачаево-Черкесии из-за ситуации с коронавирусной инфекцией запретили проведение новогодних корпоративов, праздничных утренников в детских садах и школах, а также других массовых торжеств в образовательных учреждениях.
В Карачаево-Черкесии запретили корпоративы и утренники в детсадах
  • Pixabay

Об этом сообщил глава региона Рашид Темрезов.

«Устанавливается запрет на проведение в период с 20 декабря по 10 января новогодних корпоративов в рабочих коллективах, новогодних утренников в детсадах и школах, любых массовых торжеств во всех без исключения образовательных организациях, включая вузы и сузы», — написал он в Instagram.

Кроме того, в Карачаево-Черкесии ограничат уличную торговлю в предновогодний и новогодний период.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович посоветовала россиянам отказаться от участия в многочисленных корпоративах в связи с эпидемией коронавируса.

Роспотребнадзор рекомендовал россиянам провести Новый год дома, в кругу семьи или на свежем воздухе на даче.

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