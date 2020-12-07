Паслер поздравил жителей региона с Днём образования Оренбургской области
- © orenburg-gov.ru
Об этом сообщает RIA56.
«Летопись нашего региона вписана в славную историю великой России. Написана она жителями области, которые своим героизмом, мужеством, упорным трудом и любовью к родной земле прославили Оренбуржье», — заявил Паслер.
По его словам, стоит задача сохранить и приумножить имеющееся наследие.
«Мы сделали всё, чтобы вместе выстоять во время пандемии коронавируса. Стали добрее друг к другу, внимательнее к тем, кому нужна помощь», — отметил губернатор.
Он пожелал жителям здоровья, мира, добра и успехов, а региону — процветания и развития.