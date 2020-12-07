Паслер поздравил жителей региона с Днём образования Оренбургской области

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Губернатор Оренбургской области Денис Паслер поздравил жителей с Днём образования региона.
Паслер поздравил жителей региона с Днём образования Оренбургской области
  • © orenburg-gov.ru

Об этом сообщает RIA56.

«Летопись нашего региона вписана в славную историю великой России. Написана она жителями области, которые своим героизмом, мужеством, упорным трудом и любовью к родной земле прославили Оренбуржье», — заявил Паслер.

По его словам, стоит задача сохранить и приумножить имеющееся наследие.

«Мы сделали всё, чтобы вместе выстоять во время пандемии коронавируса. Стали добрее друг к другу, внимательнее к тем, кому нужна помощь», — отметил губернатор.

Он пожелал жителям здоровья, мира, добра и успехов, а региону — процветания и развития.

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