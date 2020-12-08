Ректор КФУ имени В.И. Вернадского заболел коронавирусом

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Ректор КФУ имени В.И. Вернадского Андрей Фалалеев заболел коронавирусом.
Ректор КФУ имени В.И. Вернадского заболел коронавирусом
  • © Пресс-служба КФУ

Об этом сообщает «Крым 24».

Информацию подтвердили в пресс-службе университета в понедельник, 7 декабря.

«Он получил положительный тест в субботу, с сегодняшнего дня у него больничный. Продолжает работать в удалённом режиме», — сообщили в пресс-службе КФУ.

Андрея Фалалеева назначили ректором Крымского федерального университета 13 октября. С 2017 года он занимал пост исполняющего обязанности ректора в этом образовательном учреждении.

Ранее стало известно, что губернатор Амурской области Василий Орлов сдал положительный тест на коронавирус.

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