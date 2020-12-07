Общероссийский детский телефон доверия принял более 10,4 млн обращений за 10 лет

Общероссийский детский телефон доверия принял свыше 10,4 млн обращений за 10 лет, заявили в Фонде поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Об этом сообщает газета «Известия».

Чаще всего обращаются дети и подростки (56%). Их вопросы в основном затрагивают отношения со сверстниками или родителями, поиск себя, одиночество.

Ещё 17% обращений поступили от родителей, а оставшиеся 27% — от бабушек, дедушек, учителей и воспитателей.

«На телефон доверия может позвонить любой ребёнок и подросток, столкнувшийся с какой-либо проблемой личного характера, или родитель (законный представитель), озадаченный трудностями в воспитании», — отметили психологи детского телефона доверия.

В настоящее время к общероссийскому телефону доверия подключены более 200 организаций во всех субъектах России.

Ранее психолог Ирина Попова в беседе с ФАН дала рекомендации родителям по общению с детьми в новогодние праздники.